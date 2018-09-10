Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasındaki kavgada iki kişi bıçakla yaralandı.
Yeşilova Mahallesi'nde bir düğün çıkışı iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet T. ile Mete B. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Samet T'nin sağlık durumunun iyi olduğu, göğsünden ve karın boşluğundan bıçaklanan Mete B'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili H.T. gözaltına alındı.
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu
ABD'de Florence tropikal fırtınası alarmı! Acil durum ilan edildi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde doların turşusunu kurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Okuyucu Yorumları 0 yorum