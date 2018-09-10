Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasındaki kavgada iki kişi bıçakla yaralandı.

Yeşilova Mahallesi'nde bir düğün çıkışı iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet T. ile Mete B. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Samet T'nin sağlık durumunun iyi olduğu, göğsünden ve karın boşluğundan bıçaklanan Mete B'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili H.T. gözaltına alındı.

