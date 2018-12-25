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Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 00:58 | Son Güncelleme

Darıca ilçesindeki iki grup arasında yaşanan kavgada yaralanan Suriye uyruklu 2 kişi hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişiden biri bıçakla, diğeri de darp edilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Naneli Sokak'ta Suriye uyruklu Muhammet M. E. (27) ve Alaa E. (45) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tatışmanın büyümesi üzerine Muhammet M. E. bıçakla, Alaa E. ise darp edilerek yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambülanslarla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı Muhammet M. (19) ve Baran Y'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Muhammet M'yi gözaltına alan ekipler, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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