Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişiden biri bıçakla, diğeri de darp edilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Naneli Sokak'ta Suriye uyruklu Muhammet M. E. (27) ve Alaa E. (45) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tatışmanın büyümesi üzerine Muhammet M. E. bıçakla, Alaa E. ise darp edilerek yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambülanslarla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı Muhammet M. (19) ve Baran Y'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Muhammet M'yi gözaltına alan ekipler, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

