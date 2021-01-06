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Kocaeli’de binlerce kaçak ürün ele geçirildi

06.01.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de binlerce kaçak ürün ele geçirildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, aralarında 450 adet mekanizmalı bıçağın da olduğu binlerce adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde TEM Otoyolu üzerinden gümrük kaçağı ürün sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, aralarında 450 adet mekanizmalı bıçağın da olduğu binlerce adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde TEM Otoyolu üzerinden gümrük kaçağı ürün sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Konu ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından, belirlenen araç TEM Otoyolu’nda operasyonla durduruldu.
Araçta yapılan aramalarda, 6 bin 500 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 3 bin 100 adet gümrük kaçağı akıllı cihaz bataryası, 450 adet gümrük kaçağı kemer, 450 adet gümrük kaçağı mekanizmalı bıçak, 220 adet gümrük kaçağı kamp kaşık çatal seti, 50 adet gümrük kaçağı kamp küreği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 firma yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı.

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