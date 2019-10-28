Kocaeli’de binlerce kişi şehidini uğurladı

Barış Pınarı Harekâtında PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende duygusal bir konuşma yapan şehit babası, "Ey hainler, Türk milleti var oldukça kaçacak delik bile bulamayacaksınız" dedi.

Suriye’nin Resulayn bölgesinde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

"Hainler kaçacak delik bulamayacaksınız"

Şehit Sarıtosun’un cenaze töreninde duygusal bir konuşma yapan şehit babası Ramazan Sarıtosun, "Ey dünyadaki teröristler ve teröristlere destek verenler. Siz bunu hiç bir zaman unutmayın ki, benim bu Tahsin’im ve binlerce Tahsin’ler var. Siz bir yere gidecek delik bulamayacaksınız. Unutmayın bunu. Bu al bayrak, ak yıldızlı bayrağımız var oldukça, Tahsin’lerimiz var oldukça, bu Türk milleti var oldukça kaçacak delik bile bulamayacaksınız hainler" dedi.