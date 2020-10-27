HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de bir adreste 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli’de bir adreste 17 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 14:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir adrese yapılan baskında 17 kaçan göçmen yakalandı.

Kocaeli’de bir adreste 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir adrese yapılan baskında 17 kaçan göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi’nde bir ikamette baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 5 Pakistan ve 12 Afganistan uyruklu toplam 17 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili kaçak göçmenlerin barınmasına imkan sağladığı iddia edilen Y.A. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Olayda yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli’de bir adreste 17 düzensiz göçmen yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
50 hane boşaltıldı! Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor50 hane boşaltıldı! Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede? Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede?
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Nefes kesen operasyon! Drone ile tespit edildiler, böyle yakalandılar
Film gibi operasyon! Böyle yakalandılar
Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Koronaya yakalanan İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl?
Ünlü profesör Necmettin Ünal'a canlı yayında koronavirüs aşısı yapıldı
Ünlü profesöre canlı yayında koronavirüs aşısı yapıldı
Kargodan sipariş verdiği alkol ölümüne yol açtı
Kargodan sipariş verdi! Ölümüne yol açtı
Kaza sonrası sürüklenen motosikletinin peşinden koştu
Hiçbir şey olmamış gibi motosikletin peşinden koştu
Yarın 28 Ekim Çarşamba bankalar açık mı? 28 Ekim banka çalışma saatleri
28 Ekim'de bankalar açık mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.