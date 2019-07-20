Kocaeli'de bir çocuk denizde kayboldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı, biri suda kayboldu.

Tütünçiftlik 95 Evler sahilinde iskeleden denize giren Suriye uyruklu Şamil El Hüseyin (13) ile Abdülhalik (9) ve Ömer (15) Elali kardeşler ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir çocuk suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşlardan Erol Değer, suya atlayarak Şamil El Hüseyin ve Ömer Elali ile diğer çocuğu kıyıya çıkardı. Abdülhalik Elali ise bu sırada gözden kayboldu.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve deniz polisi ile dalgıç sevk edildi.

Ömer ve Şamil, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dalgıçlar, kayıp çocuğu arama çalışmalarını sürdürüyor.

Deniz kıyısında 'denize girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelasının bulunduğu gözlemlenirken, arama çalışmalarını kıyıda toplanan vatandaşlar da izliyor.

- "3 çocuğu aldım, o sırada diğeri gözden kayboldu"

3 çocuğu kurtaran Erol Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarıyla sahile eğlenmeye geldiğini, bu sırada iskeleden denize giren 4 çocuğu gördüğünü söyledi.