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Kocaeli’de bir gencin öldüğü kaza kameralara yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 16:51 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dün gece meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Kaza, dün 23.50 sıralarında Kartepe D-100 yolu Köseköy Tüneli üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’de bir gencin öldüğü kaza kameralara yansıdı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dün gece meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün 23.50 sıralarında Kartepe D-100 yolu Köseköy Tüneli üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara yönüne giden Furkan Akif K. yönetimindeki 41 FM 066 plakalı cip, İsmail Ş.’nin kullandığı 41 K 0445 plakalı otomobile arkadan çarparak taklalar atmaya başladı. Kazanın şiddetiyle savrulan cip, takla atarak refüjdeki yol tabelasının ayağına çarpıp ters döndü. Cipin çarptığı otomobil ise savrularak yolun sağında durdu. Kazayı görenlerin ihbarı sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkollü yaralılar kelepçelenerek hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada cipten fırlayan Mehmet Emin Yazıcı’nın (17) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerince cipten yaralı çıkarılan ve alkollü oldukları iddia edilen kanlar içindeki Furkan Akif Kasımoğlu, Mesut Kabak ile Adem Korkmaz ise ölen arkadaşlarının başından ayrılmayınca polis ekiplerinin yoğun çabası sonrası kelepçelenerek ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında
Meydana gelen kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde Köseköy tünel girişinde seyir halinde olan araçların arkasından sağ şeritten hızla gelen 41 FM 066 plakalı cip, İsmail Ş.’nin kullandığı 41 K 0445 plakalı otomobile arkadan çarparak taklalar atmaya başlıyor. Kazayı gören diğer sürücüler ise kaza nedeniyle oluşan toz bulutunun arasında aniden durarak ikinci bir kazanın oluşmasını önlüyor.

Ölen genç toprağa verildi.
Öte yandan kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mehmet Emin Yazıcı’nın naaşı hastanedeki işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Yazıcı, Kartepe Hikmetiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orta Mezarlıkta toprağa verildi.

Kocaeli’de bir gencin öldüğü kaza kameralara yansıdı

Kocaeli’de bir gencin öldüğü kaza kameralara yansıdı

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