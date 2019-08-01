Kocaeli’de bir gencin öldüğü kaza kameralara yansıdı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dün gece meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün 23.50 sıralarında Kartepe D-100 yolu Köseköy Tüneli üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara yönüne giden Furkan Akif K. yönetimindeki 41 FM 066 plakalı cip, İsmail Ş.’nin kullandığı 41 K 0445 plakalı otomobile arkadan çarparak taklalar atmaya başladı. Kazanın şiddetiyle savrulan cip, takla atarak refüjdeki yol tabelasının ayağına çarpıp ters döndü. Cipin çarptığı otomobil ise savrularak yolun sağında durdu. Kazayı görenlerin ihbarı sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkollü yaralılar kelepçelenerek hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada cipten fırlayan Mehmet Emin Yazıcı’nın (17) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerince cipten yaralı çıkarılan ve alkollü oldukları iddia edilen kanlar içindeki Furkan Akif Kasımoğlu, Mesut Kabak ile Adem Korkmaz ise ölen arkadaşlarının başından ayrılmayınca polis ekiplerinin yoğun çabası sonrası kelepçelenerek ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.