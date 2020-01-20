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  4. Kocaeli’de bir kadın sevgilisi tarafından öldürüldü

Kocaeli’de bir kadın sevgilisi tarafından öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde gece saatlerine meydana gelen olayda 1 çocuk annesi kadın, eve gelen sevgilisi tarafından çocuğunun önünde silahla vurularak öldürüldü.Olay gece 23.30 sıralarında Çayırova Emek Mahallesi 54.

Kocaeli’de bir kadın sevgilisi tarafından öldürüldü

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde gece saatlerine meydana gelen olayda 1 çocuk annesi kadın, eve gelen sevgilisi tarafından çocuğunun önünde silahla vurularak öldürüldü.
Olay gece 23.30 sıralarında Çayırova Emek Mahallesi 54. Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 54. Sokak üzerindeki evden silah sesleri geldiğini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde 6 yaşındaki Y.Y. adlı çocuğu, kanlar içinde yerde yatan annesi Zübeyde Duran’ın (40) başında buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Zübeyde Duran’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Annesinin cansız bedeni başında bekleyen Y.Y., annesinin sevgilisi olan Mürsel E.’nin eve geldiğini daha sonra da patlama sesi duyduğunu, Mürsel E.’nin evden ayrıldığını söyledi. Zübeyde Duran’ın cansız bedeni incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli’de bir kadın sevgilisi tarafından öldürüldü

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