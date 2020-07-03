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Kocaeli’de bir sokak daha karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde temaslı koronavirüslü vakaların tespit edildiği bir sokak tedbir amacı ile karantinaya alındı.

Kocaeli’de bir sokak daha karantinaya alındı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdoğan Sokak’ta, temaslı koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine, Körfez İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla sokak karantinaya alındı. Alınan kararın ardından sokağın giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kapatıldı. Sokağın girişine “Bu sokak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği karantinaya alınmıştır” yazısı asıldı.

Sokak giriş ve çıkışında nöbet tutan polis ekipleri vatandaşların sokağa giriş ve çıkışlarını önlüyor. Sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının ise Körfez Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

(İHA)

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