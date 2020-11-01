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Kocaeli’de boş fabrikadaki yağlar alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 12:42 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kullanılmayan bir fabrikanın yağ deposunda, havuz kısmındaki yağların tutuşması sonucu çıkan yangında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.Yangın 11.30 sıralarında Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2220 Sokak üzerinde bulunan boş bir fabrikada meydana geldi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kullanılmayan bir fabrikanın yağ deposunda, havuz kısmındaki yağların tutuşması sonucu çıkan yangında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
Yangın 11.30 sıralarında Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 2220 Sokak üzerinde bulunan boş bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan fabrikanın havuz kısmında bulunan yağların tutuşması sonucu yangın çıktı. Hızla büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında hızla büyüyen alevler nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 2 yıl önce de yangın çıktığı öğrenilen fabrikada, itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. Polis ekipleri, yangın hakkında inceleme başlattı.

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