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Kocaeli'de büfelerden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 16:32 | Son Güncelleme

4 ilçede büfelerden 152 bin lira değerinde malzeme çaldıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin 4 ilçesinde büfelerden 152 bin lira değerinde malzeme çaldıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova, Darıca, Körfez ve Gebze ilçelerinde büfelerden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, büfelerden 152 bin lira değerinde malzeme çalındığı belirlendi.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.Ç. (23), İ.T. (21), M.B. (17) ve Y.P. (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bu arada olayla ilgili olduğu belirlenen 2 kişinin ise daha önce farklı suçlardan tutuklandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık iddiası Kocaeli

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