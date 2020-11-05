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Kocaeli’de cami inşaatından düşen işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 15:01 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde cami inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybederek üç metre yüksekten zemine düşerek yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay, öğle saatlerinde Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi üzerindeki Kent Meydanı içerisinde yapımı devam eden cami inşaatında meydana geldi.

Kocaeli’de cami inşaatından düşen işçi yaralandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde cami inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybederek üç metre yüksekten zemine düşerek yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi üzerindeki Kent Meydanı içerisinde yapımı devam eden cami inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cami inşaatında çalışan Halis A., bir anda dengesini kaybedince yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Düşme sonucu Halis A.’nın yaralandığını gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Halis A., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.

Kocaeli’de cami inşaatından düşen işçi yaralandı

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