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Kocaeli'de camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 17:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'de camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin camideki sadaka kutusundan paraları çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Mutlukent Camisi'nden sadaka kutusundaki paralar ile temizlik malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.A'yı (37) gözaltına aldı.

Zanlının üst aramasında özel yapım tornavida, levye ve çekiç ele geçirildi.

Benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin, yanında getirdiği aletlerle camideki sadaka kutusunu açtığı ve paraları aldığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze Kocaeli Sadaka kutusu

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