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Kocaeli'de çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 23:45 | Son Güncelleme

Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi 1231. Sokak'taki Tuna S'nin kiracı olarak kaldığı yedi katlı bir binanın çatısı, şöminede yakılan mangal ateşinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alev aldı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeyi başaramayan Tuna S'nin ihbarıyla olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, çatıda hasar meydana geldi.

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Gebze Mangal yangın

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