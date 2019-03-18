Kocaeli'de çatı yangını

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Mahallesi Duygu Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü ve binanın çatısına sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu binada hasar oluştu.

