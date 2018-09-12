Kocaeli'de ceset bulunması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan 3 yıl sonra ormanlık alanda cesedi bulunan İzmitli esnaf Erman Kızıltan'ın cenazesi toprağa verildi.

Kızıltan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki 2 ay süren otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmit'teki Eren Camisi'ne getirildi. Burada, Kızıltan'ın babası Recep ve amcası Mustafa Kızıltan taziyeleri kabul ederken, annesi Aynur Sipahi ve eşi Nursevil Kızıltan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Kızıltan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba Kızıltan, cenaze namazı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun kaybolmasının ardından birçok kez televizyon programlarına çıkıp, yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

Emniyet ekiplerinin dosyanın sıkı takipçisi olduklarını ve uzun çalışmalar sonucu oğlunun cesedini bulduklarını belirten Kızıltan, en azından artık oğlunun yerini bildikleri bir mezarı olduğunu, katillerinin de cezasını çekeceğini ifade etti.