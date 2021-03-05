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Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı

05.03.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 6 yıl arasında hapis cezası bulunan 18 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ’hırsızlık, yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, dolandırıcılık’ vb.

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 6 yıl arasında hapis cezası bulunan 18 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ’hırsızlık, yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, dolandırıcılık’ vb. suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 6 yıl arasında hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aranan 18 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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