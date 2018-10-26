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Kocaeli'de cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:21 | Son Güncelleme

Kocaeli'de cezaevi firarisi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, 12 ayrı suçtan kaydı ve hakkında 14 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin İzmit ilçesinde yaptığı rutin kontrolde, 12 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edilen, ayrıca kesinleşmiş 14 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 21 yaşındaki C.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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