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Kocaeli'de çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi'nce bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy: - "İyi tarım uygulamasına geçmek ve organik tarıma biraz daha ağırlık vermek durumundayız"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu törenle dağıtıldı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Tarım ve Hayvancılığı Destekleme Projesi kapsamında Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen törende, Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma ve kırsal alana yaptığı çok önemli hizmetler olduğunu söyledi.

"Sanayi şehri" olarak bilinen Kocaeli'nin aynı zamanda önemli bir tarımsal potansiyele sahip olduğunu belirten Aksoy, tarımsal alanlarda üretimi çeşitlendirmek, verimliliği daha üst noktalara taşımak için yürütülen önemli çalışmalar bulunduğuna işaret ederek, "Üretimi yapacağız ama üretimi yaparken daha bilinçli ve en akılcı yöntemleri kullanarak yapmak durumundayız. İyi tarım uygulamasına geçmek ve organik tarıma biraz daha ağırlık vermek durumundayız." dedi.

Aksoy, tüketicinin artık organik ürünlere ve iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirilmiş ürünlere yöneldiğine dikkati çekerek, bunun maliyetinin daha yüksek olduğunu ancak satış fiyatının da fazla olduğunu kaydetti.

Üreticilerin kendilerini geliştirmesi ve tarımsal faaliyetlere bu gözle bakmalarında büyük yarar gördüğünü dile getiren Aksoy, "Mutlaka tarımsal varlığımızı korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak durumundayız." diye konuştu.

- "Artık nüfusun önemli bir bölümü tarımla uğraşamıyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da ülke halkının 40-50 yıl önce daha büyük bir tarım toplumu olduğunu, ilkel usullerle de olsa nüfusun neredeyse yüzde 70'inin tarımla uğraştığını anımsatarak, "O zamanlar böyle zenginlik yoktu, herkes çalışmak zorundaydı." ifadelerini kullandı.

Zamanla toplumun yapısının değiştiğine değinen Karaosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Yüzde 70-80'i tarımla uğraşan nüfusun çoğu şehirlere göç etti ama insanlar tüketiyor. Bu tükettikleri ürünleri yine köylü üretecek. Hepimizin bildiği gibi Kocaeli bir sanayi kentidir. Burada 2 milyon insan var, 2 milyon insanın yiyeceğini, içeceğini bu şehirde üretme şansımız var. İlçelerimizde ve köylerimizde çok verimli topraklar bulunuyor. Artık nüfusun önemli bir bölümü tarımla uğraşamıyor. Topraklar bölüne bölüne azaldı. Şimdi tarım bakanımız bununla ilgili bir çalışma yapıyor. İnşallah topraklar daha işlenebilir hale gelir. Hükümetimiz bunlarla uğraşırken biz de tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşımıza destek sağlamak ve onları teşvik etmek amacıyla bu çalışmayı başlattık."

"Biz çiftçimizi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızı farklı farklı projelerle destekliyoruz." ifadelerini kullanan Karaosmanoğlu, "Her konuda ihtiyacı olan çiftçimiz gerekli birimlerle görüşerek destekleri alabilirler. Şimdi bir desteğimiz daha olacak. O da gübre desteğidir. Çalışmamız kooperatif yöneticileri ve arkadaşlarımızın çalışmalarıyla yüzde 25 hibe desteğiyle gübrede de destek vereceğiz." diye konuştu.

Proje kapsamında Kocaeli'de ikamet eden çiftçilere yüzde 50 indirimli olarak arpa, Macar fiği, yem bezelyesi, tritikale, süt otu, yapay mera karışımı tohumlarının dağıtımı gerçekleşti.

Yaklaşık 650 ton yem bitkisi tohumu, talepte bulunan bin 500 çiftçiye teslim edildi.

Törende arıcılıkla uğraşan, belediyeye müracaat eden arıcılara da yüzde 50 hibeli arıcı maskesi, kazıma aparatı, tütsülük, arıcı eldiveni ve arıcı çantasından oluşan 400 takım malzeme dağıtıldı.

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