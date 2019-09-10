Kocaeli’de çıkan baca yangını itfaiyeyi seferber etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu.

Olay, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler yangının diğer binalara sıçramaması için seferber oldu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

