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Kocaeli'de cinayet: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 01:12 | Son Güncelleme

Gebze ilçesinde silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'ndeki çocuk parkının yanında Oğuzhan Tatar (29) ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir şahıs, tabancayla Tatar'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Parkta 4 boş kovan bulan polis ekipleri, bölgede kimsenin olmaması üzerine, çevrede araştırma yaptı.

Ekipler, yanında tabanca olan Tatar'ı olay yerinden yaklaşık 80 metre uzaklıkta bahçe duvarının altında kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Oğuzhan Tatar'ın öldüğünü belirledi.

Sırtına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Tatar'ın, uğradığı silahlı saldırı sonrasında, kaçarak bahçe duvarının altına gizlendiği ve burada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Tatar'ın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay yerine gelen Tatar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Görgü tanığı bir kişi, ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gebze Kocaeli Oğuzhan Tatar

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