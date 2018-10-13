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Kocaeli'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 21:50 | Son Güncelleme

Gebze ilçesinde bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi'nde Osman Kaya (29) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Kimliği belirlenemeyen kişi, Kaya'ya tabancayla iki el ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gebze kavga Silahlı kavga

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