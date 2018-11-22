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Kocaeli'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 23:11 | Son Güncelleme

Bıçakla yaralanmış halde bir otomobilden indirilen kişi, hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bıçakla yaralanan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde duran otomobilden yaralı halde indirilen Murat Kepenek (41) çevredekilerden yardım istedi. Yaralı adamın sesini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçakla yaralanan Kepenek'in kan kaybından yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kepenek'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, Kepenek'i araçtan indirdikten sonra olay yerinden ayrılan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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