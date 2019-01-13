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Kocaeli'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 01:28 | Son Güncelleme

Gebze'de bir kişi, tartıştığı ablasını tabancayla vurarak öldürdü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, tartıştığı ablasını tabancayla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Köşklüçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Sinan Ç. (35) ile ablası Suzan K. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ablası Suzan K'yi tabancayla vuran Sinan Ç, daha sonra kaçtı.

Evdeki diğer aile bireylerinin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Suzan K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Suzan K'nin cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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