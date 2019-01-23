Kocaeli'de cinayet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeni Cuma Parkı'nda Birol Kırşan (50) ile S.E. (47) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.E, yanındaki tabancayla Kırşan'a ateş etti.
Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri zanlıyı yakaladı, yaralı Kırşan ise olay yerine gelen ambulansa alındı.
Bu arada haberi alıp parka gelen Kırşan'ın yakınları fenalık geçirdi.
Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cinayet zanlısı S.E, polis ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor
İstifa depremi yaşanmıştı... RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu!
Afrin'de bombalı araç saldırısı
Böyle vahşet görülmedi! Adamın cinsel organını kesip fırında yaktı
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti
Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum