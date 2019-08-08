Kocaeli’de çöplük alanda çıkan yangın 4 saatte söndürüldü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde hafriyat ve çöplük alanında çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar sardı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangın 4 saatte söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Gölcük Donanma Mahallesi Koray Aydın Parkı üst kısmındaki hafriyat ve çöp dökülen alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hafriyat sahasından yükselen kara dumanların gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Gölcük, Başiskele ve İzmit’ten çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Çöplük alandaki yanıcı malzemelerin tutuşması ile büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürülen yangın sonrası 2 saat soğutma çalışmasını sürdüren ekipler, toplam 6 saatlik çalışma sonrasında yangın yerinden ayrıldı. Çöplük ve hafriyat alanının sürekli olumsuzluklara neden olduğunu iddia eden vatandaşlar ise alanın bölgeden kaldırılmasını istedi.

