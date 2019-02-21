Kocaeli'de çukurda 50 yıllık top mermisi bulundu

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir çukurda yaklaşık 50 yıllık olduğu tahmin edilen top mermisi bulundu.

Öğle saatlerinde, Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi'nde 4142 Sokak'ta çukurda top mermisi görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bomba imha uzmanına haber verdi. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemenin ardından yaklaşık 50 yıllık olduğu tahmin edilen 80 santim uzunluğundaki top mermisi bulunduğu yerden alındı. Mermi çekicinin kasasına yüklenerek imha edilmek üzere götürüldü.

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