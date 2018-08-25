HABER

Kocaeli'de darbedilen zihinsel engelli kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 13:34 | Son Güncelleme

Olayla ilgili gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde darbedilen zihinsel engelli 49 yaşındaki kişi, 22 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde 22 gün önce meydana gelen olayda zihinsel engelli olduğu öğrenilen Faruk Aydaş (49) parkta dolaştığı esnada burada alkol aldıkları öne sürülen 3 kişiyle karşılaştı.

Bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle söz konusu 3 kişi, Aydaş'ı darbederek olay yerinden uzaklaştı.

Aydaş, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen yaşı 18'den küçük 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı.

İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde ikamet eden ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Faruk Aydaş ise 22 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PARTNERÇok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!Çok sayıda erkeğe aynı yerde randevu verdi!
Vodafone aboneleri bayramda kesintisiz iletişimin keyfini çıkardıVodafone aboneleri bayramda kesintisiz iletişimin keyfini çıkardı
Çocuklar sokak hayvanları için seferber olduÇocuklar sokak hayvanları için seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
engelli kişiyi darp ederek öldürdüler izmit Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Oğlunun 5. kattan düştüğünü gördü, kendisi de atladı

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

Cumartesi Annelerinin 700'üncü hafta eylemine polis müdahalesi!

Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.