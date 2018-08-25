Kocaeli'de darbedilen zihinsel engelli kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde darbedilen zihinsel engelli 49 yaşındaki kişi, 22 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde 22 gün önce meydana gelen olayda zihinsel engelli olduğu öğrenilen Faruk Aydaş (49) parkta dolaştığı esnada burada alkol aldıkları öne sürülen 3 kişiyle karşılaştı.

Bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle söz konusu 3 kişi, Aydaş'ı darbederek olay yerinden uzaklaştı.

Aydaş, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen yaşı 18'den küçük 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri ise serbest bırakıldı.

İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde ikamet eden ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Faruk Aydaş ise 22 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

