Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyet gösteren çatışma bölgelerinde bulunan, bölgelere eleman temin eden ve Türkiye'ye illegal yollarla giren örgüt mensuplarına lojistik destek sağlayan 11 kişi tespit edildi. Sabah saatlerinde İzmit, Darıca, Kartepe, Dilovası, Derince ilçeleri ile İstanbul'da düzenlenen operasyonla A.F.B., M.K., C.A., A.S., R.N., K.K., R.T., M.D., G.D., C.D. ve İ.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyaller ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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