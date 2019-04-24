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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 16:40 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olarak faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu E.E.S, F.E.D, A.E.H. ve İ.M'nin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Kocaeli

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