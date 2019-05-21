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Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’de TEM ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda Suriye’de DEAŞ içerisinde görev aldığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.Kocaeli’de düzenlenen operasyonda 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Kocaeli’de TEM ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda Suriye’de DEAŞ içerisinde görev aldığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli’de düzenlenen operasyonda 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütününe yönelik operasyon düzenledi. İzmit, Başiskele ve Gebze ilçelerinde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda geçmiş tarihlerde Suriye’de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

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