Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli’de TEM ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda Suriye’de DEAŞ içerisinde görev aldığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli’de düzenlenen operasyonda 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör Örgütününe yönelik operasyon düzenledi. İzmit, Başiskele ve Gebze ilçelerinde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda geçmiş tarihlerde Suriye’de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

