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  4. Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 13:54 | Son Güncelleme

Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilerek Başiskele ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.T, E.İ. ve S.E.Ş'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Aralık'ta DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilerek Başiskele ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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DEAŞ gözaltı Kocaeli operasyon tutuklama

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