HABER
  4. Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 4 kadın serbest

Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 4 kadın serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

KOCAELİ’den Suriye’ye giderek terör örgütü DEAŞ’a katıldıkları iddia edilen, yurda kaçak yollardan girdiklerinde yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 kadın, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 4 kadın serbest

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’den Suriye’ye giderek terör örgütü DEAŞ’a katıldıkları iddia edilen, yurda kaçak yollardan girdiklerinde yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 kadın, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli’den Suriye’ye giden, terör örgütü DEAŞ’a katılan kadınları takibe aldı. Aralarında, 2017 yılında Suriye'de öldürülen DEAŞ'ın sözde dış istihbarat sorumlusu Mustafa Güneş'in eşi olduğu öğrenilen H.G.’nin de bulunduğu 4 kadının kaçak yollarla Hatay’a geldikleri belirlendi. Jandarmanın operasyonu ile H.G., H.G., B.G. ve B.G. isimli kadınlar yakalandı. Hatay'dan Kocaeli'ye getirilen DEAŞ şüphelisi kadınlar, jandarmadaki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. 4 kadın çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI

Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 4 kadın serbest

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 142’nci günündeHDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 142’nci gününde
FETÖ’nün yeni iletişim alanı ‘Dijital Oyunlar’FETÖ’nün yeni iletişim alanı ‘Dijital Oyunlar’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisin kumar baskınında panikleyince kaçtığı balkonda mahsur kaldı

Gece vakti basılınca panikledi, mahsur kaldı

Metruk evde yaralı bulunan Muhammed'den acı haber geldi

Terk edilmiş evde bulunan Muhammed'den acı haber...

Kar topu oynarken vücudunda yanık oluşan 8 yaşındaki Mirzah taburcu oldu

Kar topu oynarken vücudunda yanık oluşan 8 yaşındaki Mirzah taburcu oldu

Birliğinden kaçan firari asker 26 yıl sonra yakalandı

Firari asker 26 yıl sonra yakalandı! Şu anda 58 yaşında...

Süleyman Soylu: Ne terör ne uyuşturucu bu ülkenin hiçbir evladının kaderi olamaz

Süleyman Soylu: Ne terör ne uyuşturucu bu ülkenin hiçbir evladının kaderi olamaz

Tel Abyad'da saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.