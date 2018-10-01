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Kocaeli'de deniz çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 20:28 | Son Güncelleme

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde geçen hafta denizin çekilmesinin ardından Kocaeli'de de deniz suyu yaklaşık 2 metre çekildi.

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesinde geçen hafta denizin çekilmesinin ardından Kocaeli'de de deniz suyu yaklaşık 2 metre çekildi. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Suların çekilmesinin depremle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Deniz çekilmesinden sonra deprem olacak diye kesinlikle bir işaret yok" dedi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi sahil şeridinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilmesinin ardından İzmit Körfezi'nde de deniz suyu yaklaşık 2 metre çekildi. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, suların çekilmesinin depremle doğrudan bir ilişkisi olmadığını söyledi.

Deniz suyu çekilmesini bazı vatandaşların depremin habercisi olarak değerlendirdiğini söyleyen Prof. Dr. Barış, "Aynı olay Marmaris ve Yalova'da da meydana gelmişti. Suların çekilmesinin depremle doğrudan bir ilişkisi yoktur, net söyleyebileceğim şey budur ve şu an dolunay var. Zaman zaman bu tür doğa olayları olabiliyor. Yani deniz çekilmesinden sonra deprem olacak diye kesinlikle bir işaret yok" diye konuştu.

İskelenin ayaklarındaki deniz suyu seviyesinin düştüğünü söyleyen vatandaşlardan Murat Şahin ise "Su iskelelerin altından çekilmeye başladı. Biz de merak ettik. İskelelerin altı suyla kaplıydı. Bir yandan da deprem korkusu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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