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Kocaeli'de deniz sezonu başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

Kentteki mavi bayraklı plajlar, 15 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarında deniz sezonu 15 Haziran'da açılacak.

Yaz döneminde 1 milyondan fazla turisti ağırlayan sahillerde vatandaşlar, eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle denizin tadını mavi bayraklı plajlarda çıkaracak.

Son yıllarda deniz turizminin cazibe merkezi haline gelen plajlarda Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması dolayısıyla yoğunluk bekleniyor.

Toplamda 6 mavi bayraklı plaja ev sahipliği yapan Kocaeli, İzmit Körfezi'ne atık suların akmasının engellenmesiyle ilk mavi bayrağı 2012'de Karamürsel Altınkemer Plajı ile aldı.

Kentte mavi bayrağa sahip diğer plajlar arasında Kandıra Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kumcağız halk plajları ile Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı yer alıyor.

Mavi bayrak, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından yüzme amacıyla kullanılan suyun niteliği, plaj düzeni ve emniyetinin sağlanması ve çevre yönetimi gibi konularda belirlenen 33 kriteri sağlayan plajlara veriliyor.

- Sahillerde su kazalarını engelleme hizmeti

Ayrıca Kocaeli İtfaiyesi bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), deniz sezonunda plajlarda vatandaşların can güvenliği için çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda KOSKEM, İzmit Körfezi ve Karadeniz sahillerindeki plajlarda haftanın 7 günü cankurtaran hizmeti verecek. Geçen yıl yüzlerce boğulma vakasının önüne geçen KOSKEM, havuzlarda verilen eğitimlerle cankurtaran da yetiştiriyor.

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mavi bayrak

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