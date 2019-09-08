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Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

Kocaeli'de denize giren çocuk kayboldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren iki çocuktan biri kurtarıldı, diğeri kayboldu.

Babalı köyünde denize giren ve henüz isimleri öğrenilemeyen 14-15 yaşlarında iki çocuk, suda çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşlar çocuklardan birini kıyıya çıkardı, diğeri ise gözden kayboldu.

Olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), sağlık ve jandarma ekipleri ile deniz polisi ve dalgıç sevk edildi.

Sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Dalgıçlar, kayıp çocuğu arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
babalı boğulma Kandıra Kocaeli

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