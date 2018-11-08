Kocaeli'de deprem tatbikatı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye hizmet binasında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Gölcük olan ve 30 saniye süren 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tahliye çalışması yapıldı.

Genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürlerinin de katıldığı tatbikatta, kurtarma ekipleri, senaryo gereği sıkışan, yaralanan ve şok geçirenleri bulundukları yerden kurtararak, sağlık görevlilerine ulaştırmak için mücadele verdi.

Belediye personelinin binadan tahliyesi kısa sürede tamamlanırken, gerçeğini aratmayan tatbikat ilginç görüntüler oluşturdu.

Ekiplerin, senaryo gereği kızı binada mahsur kalan çalışanı sakinleştirmesi, kameralar tarafından kaydedildi. Çıkan yangın sonucu çatıda mahsur kalan bir kişinin yardım çağrısı ve kurtarılma anı sırasında da ilginç görüntüler ortaya çıktı.

