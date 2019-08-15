Kocaeli'de, depremin ağır hasar verdiği binalar korkutuyor

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- 17 AĞUSTOS 1999 Depreminin 20’nci yılına girilirken, Kocaeli'de bulunan ağır hasarlı binalar korku yaratıyor. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, "Kocaeli'de depremde hasar alan 30 binamız hala ayakta ve içerisinde insanların yaşadığını biliyoruz. Yapı stokumuzun yaklaşık yüzde 50'si hala depreme dayanıksız" diye konuştu.

Kocaeli'de 19 Ağustos 1999 Depremi sırasında hasar gören ve risk teşkil eden tehlikeli binalar, korku yaratıyor. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, "17 Ağustos Depremi'nin üzerinden tam 20 yıl geçti. 20 yıl geçmesine rağmen maalesef Kocaeli’de yapılaşmayla alakalı çok ciddi yol aldığımız söylenemez. Yapı stokumuzun yaklaşık yüzde 50’si hala depreme dayanıksız” dedi.

Yapı stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Bulut, “Kocaeli'de 2 milyon insanın yaşadığını düşünecek olursak, 1 milyon insanımız hala depreme dayanıksız yapılarda yaşamaya devam ediyor. Bununla alakalı çalışmalar en kısa zamanda yapılmalıdır. Özellikle kamu binalarından başlamak üzere, yapı stokumuzun depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Bu geçen 20 yıllık zamanda Kocaeli’de neler yapıldığını sorarsak, üzülerek belirtmeliyim ki depremde ağır hasar alan 30 binamız hala ayakta ve içerisinde insanların yaşadığını biliyoruz" diye konuştu.

Depremle ilgili bölgesel planlama yapılmasını önemsediklerini ifade eden Bulut, konuşmasına şöyle devam etti:

"1999 Depremi'nde yaklaşık 4 bin binamız orta hasar almıştı, bu 4 bin binanın 2 bin tanesi güçlendirildi ama geriye kalan 2 bin binada hala güçlendirme yapılmadan insanların kullanımına devam ediyor. 2012 yılında çıkarılan Kentsel Dönüşüm Yasası’ndan sonra binaların depreme dayanıklı olup olmadığı lisanslı firmalar tarafından testleri yapılarak raporlanıyor. Bu raporlar neticesinde yaklaşık 5 bin binanın risk analizi yapıldı ve bunların 4 bin 500 tanesi yıkıldı. Geriye kalan 500 binada ise hala yaşamın devam ettiğini biliyoruz. Bölgesel olarak planlama yapılmasını önemsiyoruz, 1999 Depremi’nden sonra yapılan deprem konutları ve kalıcı konutlar buna güzel bir örnek. Bu tarz binalar yapılırsa insanlarımızın güvenli bölgelerde yaşamasını sağlamış oluruz."