Kocaeli'de dereye atık döküldüğü iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, dere kenarına asfalt yapımında kullanılan zift döktükleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde eski atık dökme sahası yanında bulunan dere kenarına atık madde döküldüğü ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, asfalt atığının 4 Temmuz'da sabah saatlerinde 34 EM 1825 plakalı araçtaki kişilerce dereye döküldüğünü tespit etti.

Plaka üzerinden kimliğini tespit ettikleri araç sahibi A.A'yı gözaltına alan ekipler, daha sonra şüphelinin ifadeleri doğrultusunda B.A. ve M.E.Ç. ile bir kimya firmasında çalışan M.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de döküntü maddeden numune aldı.

Polis ekiplerinin konuya ilişkin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

