Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi -1

Ergün AYAZ- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerinin limana yanaşan gemiye düzenlediği operasyonda, 800 kilo kokain ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın, bir operasyonda ele geçirilen dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyük miktarı olduğu açıklandı. Kokainin, Türkiye ile Avrupa ülkelerine dağıtılmak üzere Güney Amerika'dan getirildiği tespit edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından deniz yoluyla yüklü miktardaki kokain getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 Ağustos tarihinden itibaren takibe alınan geminin 8 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan bir limana yanaştığı tespit edildi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla limana yanaşan gemiye operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, gemiden indirilen konteynerleri X- Ray cihazı ile taramadan geçirdi.

KESKİN KOKULU KİMYASAL MADDE İÇERİSİNDE GİZLENMİŞ

Taramalar sonucunda konteyner içerisinde sanayi tipi olarak adlandırılan çuvallar olduğu, bu çuvallarda ise karbon çeliği ve paslanmaz çelik üretiminde kullanılan ferro silikon maddesi bulunduğu belirlendi. Zehir tacirlerinin keskin kokulu malzeme içine sakladıkları kokaini narkotik köpeği 'Vira' buldu. 'Vira' nın verdiği tepkiler üzerine boşaltılan çuvallarda ferro silikon maddesinin içerisinde spor çantalara konulan 1'er kiloluk paketler halinde 800 kilo kokain ele geçirildi.