Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi (2)

DEĞERİ 6 MİLYAR TL

Kocaeli'de jandarmanın operasyonu ile 800 kilo kokain ele geçirilirken, değerinin 6 milyar TL olduğu belirtildi.

Güney Amerika'da bir ülkeden konteynerde ferro silikon maddesi yüklü çuvalların içerisine yerleştirilen kokainin Türkiye'ye getirildiği bilgisi üzerine geminin Türk karasularına girmesinin ardından takibe alındığı, İzmit Körfezi'ne girmesi ile birlikte de operasyonun yapıldığı bildirildi.



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