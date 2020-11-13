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Kocaeli’de dolandırıcılık yapan sahte savcı tutuklandı

13.11.2020 21:17 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de dolandırıcılık yapan sahte savcı tutuklandı

Kocaeli’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran ve polisin operasyonuyla Ankara’da gözaltına alınan şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıs, vatandaşları dolandırarak ortadan kayboldu.

Kocaeli’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran ve polisin operasyonuyla Ankara’da gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıs, vatandaşları dolandırarak ortadan kayboldu. Vatandaşların şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekiplerince kimliği belirlenen A.Y. adlı şahıs, Ankara’da düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda bulunan 3 cep telefonu ve 4 telefon hattına el konuldu. Emniyette işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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