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Kocaeli'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 09:41 | Son Güncelleme

Kocaeli'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenledikleri sahte evrakla firmalardan malzeme alıp Ankara'da sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gebze ilçesinde dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, plakasını belirledikleri kamyonu takibe aldı.

Ankara'da aracı durduran ekipler, A.D, B.Ç, A.İ. ve M.Y'yi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada şüphelilerin firmaları dolandırarak edindikleri 500 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin sahte evrak düzenleyerek firmalardan malzeme aldıkları ve Ankara'ya götürerek sattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve benzer suçlardan kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan A.D, B.Ç. ve M.Y. tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kocaeli sahte evrak

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