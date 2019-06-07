HABER

Kocaeli’de dönüş yoğunluğu: trafik durma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 21:46 | Son Güncelleme

Memleketlerinde geçirdikleri Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüşe geçenlerin TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu trafik akşam saatlerinde durma noktasına geldi.İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3.

Memleketlerinde geçirdikleri Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüşe geçenlerin TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu trafik akşam saatlerinde durma noktasına geldi.
İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3. günün akşamı dönüş yoluna girmesi sonrası TEM Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu akşam saatlerinde durma noktasına geldi. Tatilcileri taşıyan araçların dönüş yolunda oluşturduğu trafik Uzunçiftlik, Bekirdere, Hatipköy, Hereke ve Dilovası bölgelerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde artarak devam eden trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, İstanbul yönünde dönüşe geçen araçların yoğun trafikte yavaş bir şekilde ilerlemeye çalıştıkları görünüyor.
Trafiğin yoğun olduğu alanlarda güzergah boyunca Kocaeli emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipler, olumsuzlukların yaşanmaması adına devriye görevlerini sürdürüyor.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Ortalık karıştı! 'En mutlu günüm kabusa döndü'Ortalık karıştı! 'En mutlu günüm kabusa döndü'
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi olduCumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim!

Akaryakıtta çifte indirim!

Firariydi! Çalılıkların arasında yakalandı

Firariydi! Çalılıkların arasında yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 23 Haziran çağrısı

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Muğla'da orman yangını

Muğla'da orman yangını

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çorum'un İskilip ilçesinde feci kaza! Bir aile yok oldu

Kahreden haber! Bir aile yok oldu

Ortalık karıştı! 'En mutlu günüm kabusa döndü'

Ortalık karıştı! 'En mutlu günüm kabusa döndü'

Dışişleri'den Güney Kıbrıs'ın doğal gaz anlaşmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Pentagon'dan skandal Türkiye kararı! Mektupla ilettiler

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Ankara Emniyeti'nden cinsel istismar açıklaması

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.