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Kocaeli'de düğünde çıkan kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 21:06 | Son Güncelleme

Biri polis 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı

Kocaeli'de düğünde çıkan kavga

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Mevlana Mahallesi'ndeki bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada, biri polis 11 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan biri çocuk 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Çocuk ifadesinin ardından salıverilirken, B.G, R.A. ve E.B. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden B.G. ile R.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mevlana Mahallesi 841 Sokak'ta, dün bir düğünde alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada, olay yerine giden bir polis ile 10 kişi yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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