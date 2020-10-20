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  4. Kocaeli’de düzenlenen PKK/YPG operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Kocaeli’de düzenlenen PKK/YPG operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından PKK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Suriye’de örgüt adına sözde komutanlık ve eğitim sorumlusu olarak görev yaptığı iddia edilen şahsın da arasında olduğu 1’i kadın 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddia edilen şahısların Körfez ilçesinde belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından PKK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Suriye’de örgüt adına sözde komutanlık ve eğitim sorumlusu olarak görev yaptığı iddia edilen şahsın da arasında olduğu 1’i kadın 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddia edilen şahısların Körfez ilçesinde belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda örgüt adına Suriye’de sözde komutanlık ve eğitim sorumlusu olarak görev yaptığı iddia edilen W.M. ile M.A., R.İ., C.O. isimli örgüt üyesi olduğu iddia edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli İl jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şahıslar burada tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 4’ünün de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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