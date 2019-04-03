Büyük bir acı içinde olduklarını aktaran Yalçın, saldırıyı kınayarak, Kuyucu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Okulun giriş kapısının önünde son bulan yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün burada öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu için toplandıklarını, geçmiş yıllarda sıklıkla benzerlerini yaşadıkları bir öğretmen cinayetinin daha kendilerini kedere boğduğunu söyledi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu için meslektaşları tarafından yürüyüş düzenlendi.

Asıl amaçlarından biri, insana, varlığa sevgiyi aşılamak olan eğitimin ve eğitimcilerin öldürücü saldırıların hedefi olmasının, şiddetin delilik sınırını aştığını gösterdiğini ifade eden Yalçın, "Bu cinayet, gençliğimizin, müfredat ağırlıklı olarak eğitim düzenimizin, genel anlamda insan, hayat ve toplum yapımızın aşınmasına işaret eden elim ve ibretlik olaylardan sadece biridir. Üzüntümüz, kaygımız, korkumuz odur ki gerekli tedbirler alınmazsa son da olmayacaktır." diye konuştu.

Yalçın, birçok öğretmeni bireysel ve terör şiddetine kurban verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şimdi de Necmeddin Kuyucu öğretmenimizi kaybettik. Aslında kaybettiğimiz, kaybetmeye başladığımız sevgimiz, saygımız, aklımız, vicdanımız, izanımızdır. Kendimizi, benliğimizi, hoşgörümüzü, anlayışımızı, değerlerimizi kaybediyoruz. Diğerlerinin acıları yüreğimizde dinmeden yaşanan ve yaşanacağından korktuğumuz benzer olaylar adına derin endişe duymamıza sebep olacak şiddet olaylarının sürmesi, öğretmenlerimizin hayatı, eğitim düzenimizin verimli işleyişi, sosyal bunalım, toplumsal çöküntü ve geleceğimiz adına alarm vermektedir. Hangi sebeple olursa olsun bu olayların kabul edilebilir bir yanı yok, olamaz. Üzüntülüyüz, kederliyiz. Bu olayı kınıyor, evvela şiddeti cesaretlendirici tutumların terk edilmesini istiyoruz."