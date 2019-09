Kocaeli’de eğitime başlayacak 4 bin öğrenciye fidan dağıtıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde eğitim hayatına başlayacak 4 bin öğrenciye çam fidanı dağıtıldı. Proje kapsamında öğrencilerin dikeceği fidanlarla "İlk Harf Ormanı" oluşturulacak.

Kocaeli’nin Darıca Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak hayata geçirdiği ‘İlk ses, ilk nefes, ilk harf ormanı’ projesi kapsamında ilçe genelinde bu yıl eğitim hayatına başlayan 4 bin öğrenciye çam fidanı dağıttı. İlçede ilk kez okul sıralarıyla tanışan öğrenciler, sınıflarındaki sıralarında 2019-2020 eğitim-öğretim ders yılı kitaplarının yanında çam ağacı fidanlarıyla karşılaştı. Proje kapsamında Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu’nda düzenlenen fidan dağıtım törenine Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, veliler ve öğrenciler katıldı.

“Derdimiz bu fidanın bugünkü hali değil, derdimiz bu fidanın 50 yıl sonraki hali”

Düzenlenen programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Derdimiz bu fidanın bugünkü hali değil, derdimiz bu fidanın 50 yıl sonraki hali. Derdimiz çocuklarımıza sadece ağacı eline verip büyütmek değil, o çocuklarımızın gelecekle alakalı hayallerinin de yeşermesini arzu ediyoruz. Bu çocuklarımıza sorumluluk bilinci de aşılamayı arzu ediyoruz. Uzun vadeli bir iş. Ağaca yatırım, insana yatırım günlük meyvesini alınacak bir yatırım olmaz. Her yıl fidanlarla çocuklarımızı buluşturacağız. Önümüzdeki her yıl yetiştireceğimiz bu fidanları evlatlarımıza bağışlamak istiyoruz. yılda 4 bin zeytin ağacını öğrencilerimizle buluşturacağız. Amacımız 4 yıl sonra bu fidanları almak değil. Çocuğumuz evinin önündeki bahçeye eksin, mahallesindeki bir parka eksin, isterse Park ve Bahçeler Müdürlüğü’müz bünyesinde ekilsin. Yeter ki bu ağaçlar ölmesin, bu ağaçlar toprakla buluşsun” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri eğitim hayatına başlayan öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.