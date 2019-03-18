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Kocaeli'de engelli kişi evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 03:05 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki bedensel engelli Muktedir Çapur, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bedensel engelli bir kişi, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kayacık Mahallesi Akasya Sokak'ta yaşayan 50 yaşındaki Muktedir Çapur, eve gelen anne ve babası tarafından, bıçaklanmış halde yerde yatarken görüldü.

Bunun üzerine polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri, bedensel engelli Çapur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çapur'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kocaeli'de engelli kişi evinde ölü bulundu

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