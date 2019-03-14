Kocaeli'de esnaf cinayeti davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan 3 yıl sonra ormanlık alanda cesedi bulunan İzmitli esnaf Erman Kızıltan'ın cinayetine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan 2. duruşmaya, "kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Cemil Öner, Halil Subaşı, Tarık Altay ve Adem Güneş ile avukatları katıldı. Duruşmada, Erman Kızıltan'ın eşi Nursevil Kızıltan, babası Recep Kızıltan, annesi Aynur Banabak ve avukatı da hazır bulundu. Sanık Cemil Öner, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, olayla bir ilgisinin olmadığını ve davada tanık olması gerekirken sanık durumuna düştüğünü söyledi. Olay günü, kendisine ait bahçeli evde mangal yapmak için Halil Subaşı ile konuştuklarını, arkadaşı Tarık Altay'ın iş yerinde buluşmak için sözleştiklerini anlatan Öner, şöyle konuştu: "Tarık'ın iş yerine gittik. Halil ile Tarık'ın işinin bitmesini bekliyorduk. Bir süre sonra sesler duydum. Halil, iş yerine gitti arkasından da ben gittim. Erman Kızıltan'ın yerde yattığını gördüm. Onu kimin vurduğunu bilmiyorum. Şok olmuştum. Hemen aracıma binip oradan uzaklaştım. Bir süre sonra Kartepe'deki bahçeli evime geldim. Daha sonra Adem, Tarık ve Halil de geldi. Halil benden işi olduğunu söyleyerek, arabamı istedi. Ben de verdim. Adem ve Tarık bir süre sonra ayrıldılar. Yaklaşık birkaç saat sonra Adem ve Tarık, Erman'ın cesedi araca koyup evime getirdiler.

Maktulü, benim bahçeme gömmek istediler. Ben bunu kabul etmedim. Ama istiyorlarsa Kartepe'de ormanlık alana gömebileceklerini söyledim. Ben de buna eşlik edecektim. Dördümüz cesedi alarak Kartepe'de ormanlık alana gittik. Sağlık sorunlarım olduğu için ben araçta kaldım. Diğer üçü cesedi yol kenarında ormanlık alana gömdüler. Daha sonra olay yerinden ayrıldık. Benim Erman Kızıltan'ın öldürülmesiyle ilgili hiç bir eylemim olmamıştır. Ben maktulü tanımam. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." Savcının sorusu üzerine sanık Öner, "Halil Subaşı'nın, Kızıltan'ın öldürülmesinde kullanılan silahı benden aldığı yönündeki beyanları doğru değildir. Ben kesinlikle Halil'e silah vermedim. Adem bize, 'Ceset yoksa suç da yok.' dedi. Biz de bunun üzerine olayı kimseye anlatmamayı kararlaştırdık." diye konuştu. Öner, sanıklar Tarık ve Halil'in kendisine, maktulü Adem'in vurduğunu söylediğini iddia ederek, "Maktulün gömülmesinde kullanılan kürek ve kazmalar bana aittir, ben sadece onlara eşlik ettim." dedi.