HABER

Kocaeli'de esnaf cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 20:57 | Son Güncelleme

Kartepe ilçesinde cesedi ormanlık alanda gömülü bulunan Erman Kızıltan'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan 3 yıl sonra ormanlık alanda cesedi bulunan İzmitli esnaf Erman Kızıltan'ın cinayetine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan 2. duruşmaya, "kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Cemil Öner, Halil Subaşı, Tarık Altay ve Adem Güneş ile avukatları katıldı.

Duruşmada, Erman Kızıltan'ın eşi Nursevil Kızıltan, babası Recep Kızıltan, annesi Aynur Banabak ve avukatı da hazır bulundu.

Sanık Cemil Öner, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, olayla bir ilgisinin olmadığını ve davada tanık olması gerekirken sanık durumuna düştüğünü söyledi.

Olay günü, kendisine ait bahçeli evde mangal yapmak için Halil Subaşı ile konuştuklarını, arkadaşı Tarık Altay'ın iş yerinde buluşmak için sözleştiklerini anlatan Öner, şöyle konuştu:

"Tarık'ın iş yerine gittik. Halil ile Tarık'ın işinin bitmesini bekliyorduk. Bir süre sonra sesler duydum. Halil, iş yerine gitti arkasından da ben gittim. Erman Kızıltan'ın yerde yattığını gördüm. Onu kimin vurduğunu bilmiyorum. Şok olmuştum. Hemen aracıma binip oradan uzaklaştım. Bir süre sonra Kartepe'deki bahçeli evime geldim. Daha sonra Adem, Tarık ve Halil de geldi. Halil benden işi olduğunu söyleyerek, arabamı istedi. Ben de verdim. Adem ve Tarık bir süre sonra ayrıldılar. Yaklaşık birkaç saat sonra Adem ve Tarık, Erman'ın cesedi araca koyup evime getirdiler.

Maktulü, benim bahçeme gömmek istediler. Ben bunu kabul etmedim. Ama istiyorlarsa Kartepe'de ormanlık alana gömebileceklerini söyledim. Ben de buna eşlik edecektim. Dördümüz cesedi alarak Kartepe'de ormanlık alana gittik. Sağlık sorunlarım olduğu için ben araçta kaldım. Diğer üçü cesedi yol kenarında ormanlık alana gömdüler. Daha sonra olay yerinden ayrıldık. Benim Erman Kızıltan'ın öldürülmesiyle ilgili hiç bir eylemim olmamıştır. Ben maktulü tanımam. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Savcının sorusu üzerine sanık Öner, "Halil Subaşı'nın, Kızıltan'ın öldürülmesinde kullanılan silahı benden aldığı yönündeki beyanları doğru değildir. Ben kesinlikle Halil'e silah vermedim. Adem bize, 'Ceset yoksa suç da yok.' dedi. Biz de bunun üzerine olayı kimseye anlatmamayı kararlaştırdık." diye konuştu.

Öner, sanıklar Tarık ve Halil'in kendisine, maktulü Adem'in vurduğunu söylediğini iddia ederek, "Maktulün gömülmesinde kullanılan kürek ve kazmalar bana aittir, ben sadece onlara eşlik ettim." dedi.

Savcının, "Olayın ortaya çıkmaması için sanık Adem'den şantaj yoluyla para istediniz mi?" şeklindeki sorusunu ise Öner, "Adem, dışarıdan olan alacaklarını Tarık'a devretmiş. Ben Adem'e 'Para vermezsen her şeyi anlatırım.' şeklinde bir şey demedim, para istemedim." diye cevapladı.

Duruşmada bazı tanıklar da dinlenildi.

Mahkeme heyeti, sanık Adem Güneş'in avukatının yeni tanıklar dinlenilmesi yönündeki talebinin, bu aşamada yargılamaya yenilik katılamayacağından reddine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.

- Olay

İzmit'te esnaflık yapan 2 çocuk babası Erman Kızıltan'ın (33) ailesinin 19 Mayıs 2015'te kayıp başvurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 4 Haziran 2015'te gözaltına alındıktan sonra salıverilen 6 şüpheli, elde edilen yeni veriler ışığında 6 Temmuz 2018'de tekrar yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, Adem Güneş, Tarık Altay, Cemil Öner ve Halil Subaşı'nın emniyetteki itiraf ve ifadelerinden yola çıkan ekipler, Cedit Mahallesi'ndeki bir iş yerinde öldürüldüğü belirlenen Kızıltan'ın cesedinin, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Eğreltidüzü mevkisindeki ormanlık alana gömülü olduğunu tespit etmişti.

Cumhuriyet savcısının nezaretinde bölgede yapılan kazıda bulunan ceset, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış, daha sonra teşhis ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında Adem Güneş, Tarık Altay, Cemil Öner ve Halil Subaşı hakkında "kasten öldürmek" suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!Orgazm olmak üzereyken felç kaldı!
Belediye Başkanı Toprak’tan vahşi saldırıya uğrayan Rabia’ya destek ziyaretiBelediye Başkanı Toprak’tan vahşi saldırıya uğrayan Rabia’ya destek ziyareti
Hem çevre kirliliğinin önüne geçtiler hem de sokak hayvanlarını sevindirdilerHem çevre kirliliğinin önüne geçtiler hem de sokak hayvanlarını sevindirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet davası Erman Kızıltan Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Mogherini: Ankara'ya 1.5 milyar euro göndereceğiz

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden kritik uyarı! Yarına dikkat

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: İnfaz timindeki 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Gaziantep'te 57 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısı davasında karar

Gaziantep'teki kanlı saldırı davasında karar!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde okul servisinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Okul servisinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.